Pink y Justin Timberlake no desentonaron en el Súper Bowl

El exintegrante de NSYNC rindió homenaje a Prince, pero hubo críticas en redes.

Justin Timberlake bailó a su manera durante el espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl del fútbol estadounidense inspirado en un club nocturno este domingo y además rindió homenaje al astro Prince en la ciudad natal del fallecido cantante.

Después de intensas especulaciones sobre si Timberlake homenajearía al ícono musical con la llegada del Super Bowl a Minneapolis, la estrella del pop se vio obligada a hacerlo en la mitad de su actuación.

"Minneapolis, esto es para ti", Timberlake dijo a la multitud mientras se sentaba al piano, con el campo bañado en luz púrpura y una puesta de escena que incluyó una proyección destacada.

Mientras Timberlake disminuía el ritmo de una coqueta versión del éxito de Prince "I'd Die 4 U", imágenes de la era de Purple Rain eran proyectadas en el techo del nuevo estadio US Bank en medio de una neblina humeante, cerrando con la silueta de "The Purple One" (Aquel de Púrpura), como le decían a la difunta estrella, portando su guitarra.

Pero Prince, quien murió en abril de 2016 de una sobredosis accidental, no "actuó" en un holograma, como temían algunos fanáticos, y el segmento, aunque memorable, representó un momento fugaz del espectáculo de ritmo acelerado.

Timberlake ha descrito a Prince como una "gran influencia" sobre él, pero su actuación en el Super Bowl ya había generado controversia incluso antes de que sucediera.

Tampoco hubo un "mal funcionamiento del guardarropa" del tipo que estropeó la última aparición de Timberlake hace 14 años, cuando se unió a Janet Jackson en el Super Bowl para el evento televisivo estadounidense más visto del año.

Mientras que muchos artistas del Super Bowl apuestan fuerte en la pirotecnia, Timberlake exhibió sus habilidades de baile, abriendo el espectáculo en un laberinto de láser similar a un club nocturno mientras cantaba su reciente sencillo "Filthy".

