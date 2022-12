Piqué publicó diciente foto tras rumores de supuesta separación con Shakira

En Instagram, el defensa del Barcelona dejó en claro que la familia sigue unida. Un gesto suyo luego de un partido había sembrado la duda.

Los comentarios surgieron luego del encuentro entre los azulgrana y Espanyol, en el que el futbolista marcó un gol y lo celebró haciendo la siguiente seña:



Para muchos, era un signo de alarma ya que el gesto de doble victoria había sido característico desde que iniciara su relación con la artista barranquillera. El símbolo tiene una explicación simple: ambos cumplen el 2 de febrero (día 2 del mes 2).

Los rumores no se hicieron esperar y hubo quienes afirmaron, incluso, que la pareja ya no vivía junta. En medio de esas dudas y de los chismes, se conoció la publicación de Piqué en la que aparece Shakira con sus hijos frente a un lago.

En la imagen, compartida a través de Instagram Stories, aparece la frase: “domingo, tiempo de familia”. En ella, fue etiquetada Shakira.

¿Bastará para acallar los rumores?

Shakira no se ha pronunciado al respecto en ninguna de sus cuentas en redes sociales. La última foto que la artista barranquillera publicó, junto al padre de sus tres hijos, data de mayo de este año:



