Piso 21 se presentó en Rock in Rio junto a los Black Eyed Peas

La agrupación colombiana cantó ante más de 700 mil espectadores en uno de los eventos musicales más importante del mundo.

“Dios, el trabajo, un gran equipo, una gran familia, humildad y todos ustedes nos trajeron hasta aquí, gracias eternas para todos, y en especial a nuestros hermanos Black Eyed Peas. Seguiremos y seguiremos sin parar hasta lograr todos los sueños que aún nos faltan”, escribió la agrupación en su cuenta de Instagram.

Publicidad

Los cantantes colombianos se mostraron felices y orgullosos de representar a su país en Rock in Rio, festival por el que han pasado bandas de la talla de Queen, Metallica, AC/DC, The Police, Iron Maiden y The Rolling Stones.