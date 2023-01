Playboy cerró su cuenta en Facebook

La compañía asegura que no quiere exponer los datos de sus más de 25 millones de seguidores. Es un duro para la compañía de Zuckerberg pues supone un duro golpe económico.

Hace dos semanas se supo que en 2014 la campaña de Donald Trump usó los datos privados de más de 50 millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento.

Desde que se destapó el escándalo, no han parado las críticas contra esta red social y centenares de usuarios han decidido cerrar sus cuentas.

Hoy el turno es para la reconocida compañía Playboy quien canceló su cuenta, generando un fuerte bajonazo para la red de Zuckerberg, ya que son 25 millones de seguidores, lo que en términos de publicidad supone una gran suma de dinero para Facebook.

El retiro lo confirmó la compañía en un comunicado, en el que expresan que no quieren ser cómplices de exponer los datos de sus más de 25 millones de seguidores.

Así Playboy se une a la iniciativa #deletefacebook, a la que ya se han sumado empresas como Tesla y celebridades como Jim Carrey y Cher.

