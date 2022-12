¿Podía Bono comulgar como cualquier católico siendo en realidad anglicano?

La estrella musical sorprendió el domingo al asistir a un templo en el norte de Bogotá, pero algunos cuestionan que haya recibido el sacramento sin ser bautizado.

“¿Comulgó Bono y es católico? ¿No es católico y comulga?”, se preguntó Hernán Olano, doctor en Derecho Canónico y profesor de la Universidad de La Sabana.

El análisis fue expuesto por el portal católico Aciprensa y se fundamenta en el numeral 84 de la Instrucción Redemptionis Sacramentum, de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos de la Santa Sede.

La reglamentación establece que “donde se celebre la Misa para una gran multitud o, por ejemplo, en las grandes ciudades, debe vigilarse para que no se acerquen a la sagrada Comunión, por ignorancia, los no católicos o, incluso, los no cristianos”, refirió David Ramos, columnista de Aciprensa.

¿Bono podía o no comulgar?

El vocalista de la mítica agrupación U2 arribó a la liturgia completamente solo. Según testigos, se mantuvo en actitud de devoción en la parte trasera del recinto, donde oró en silencio y posteriormente avanzó para recibir la comunión.

Las imágenes de Bono en la ceremonia rápidamente se hicieron virales.



Sobre la participación de Bono en la comunión católica, Hernán Olano dijo que hay dudas sobre su legalidad.

“A la pregunta de si los no católicos o no practicantes pueden comulgar, tenemos que tener presente que recibir la Sagrada Comunión es estar en unión con Cristo, es demostrar precisamente una unidad de vida y estar en la Gracia del Señor. Entonces nos queda esa duda, precisamente en torno a la participación de Bono en la Misa en Bogotá”, indicó el especialista en Derecho canónico.

La comunión para “cristianos que no están en comunión plena con la Iglesia católica”, solo está contemplada en casos de “peligro de muerte” o cuando el Obispo diocesano o la Conferencia Episcopal lo considere oportuno, añadió el especialista.

“Los ministros católicos pueden administrar lícitamente esos mismos sacramentos también a los demás cristianos que no están en comunión plena con la Iglesia Católica”, declaró Olano.

Polémica en redes

Usuarios en Twitter expresaron su posición sobre la polémica.

“¿Por qué poner en duda las intenciones de Bono al ir a misa y comulgar? Eso fue algo muy personal y voluntario”, opinó Mercedes Blanco.

“Cristo no hace diferencia entre católicos, anglicanos, judíos o personas de cualquier otra religión, nos ama a todos por igual y no debe ser el hombre quien decida quién puede comulgar y quién no. Bien por el sacerdote que se lo permitió, de los pocos que no tienen prejuicios”, declaró por su parte Juan Manuel Caso.