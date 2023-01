Polémica por papel de Scarlett Johansson en el que interpretará a un transexual

Actores trangénero rechazan la elección de la actriz para el protagónico en la cinta ‘Rub & Tug’ y piden una oportunidad en Hollywood.

La elección de Johansson para interpretar a Dante ‘Tex’ Gill, un gánster nacido como Jean Marie Gill que dirigió una cadena de casas de prostitución en los 70 y 80, en el filme biográfico ‘Rub & Tug’ ha generado un gran rechazo en la comunidad LGTBIQ de Estados Unidos.

Las redes sociales se han llenado de comentarios rechazando que la actriz -reconocida por películas como ‘Perdidos en Tokio’ o ‘Los Vengadores’- interprete un personaje trans. “Un hombre transexual debería haber sido elegido en vez de Scarlett”, fueron las palabras de @ItsJam_Ok.

@missunitedface también comentó a través de esta red social que: “Scarlett Johansson cree que ella es Mystique” – haciendo referencia a la mutante de los X-Men que puede transformarse en cualquiera persona sin importar género, etnia o apariencia física-.

Ante las críticas, la actriz respondió a través de su representante: “Pueden decirles que se dirijan a los representantes de Jeffrey Tambor, Jared Leto y Felicity Huffman para hacer los mismos comentarios”. Los tres actores mencionados han interpretado galardonados papeles de transexuales: Tambor hacía de Maura Pfefferman en la serie ‘Transparent’, Leto interpretó a Rayon en Dallas Buyers Club y Huffman actuó de Sabrina Ousbourne en Transamerica.

La respuesta no fue bien recibida por reconocidos actores de dicha comunidad como Trace Lysette. La primera mujer trans en interpretar un personaje no transgénero en horario prime time comentó en Twitter: “¿Entonces ustedes pueden seguir interpretándonos, pero nosotros no podemos interpretarlos? Hollywood está muy jodido. Yo no me sentiría mal si yo estuviera junto a Jennifer Lawrence o Scarlett en sus roles, pero todos sabemos que ese no es el caso”.

En una segunda publicación añadió: “Y no solo nos interpretan y nos roban nuestras narrativas y nuestras oportunidades, sino que se felicitan a ustedes mismo por hacer una mímica de lo que nosotros hemos vivido”.

Jamie Clayton, actriz transgénero destacada por su papel de Naomi Marks en Sense 8, también mostró su rechazo a las declaraciones de Johansson. “Actores que son trans nunca son llamados a audición para otros papeles que no sean personajes trans. Ese es el verdadero problema. Hagan castings a actores trans para papeles no trans, los reto”, dijo la actriz.

Scarlett Johansson ya había estado en la palestra pública cuando interpretó a Motoko Kusanagi en la adaptación del manga ‘Ghost in the shell’. En ese entonces, la artista fue señalada de interpretar a un personaje de japonés cuando ella era caucásica.