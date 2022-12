Por culpa de un peligroso enemigo, Demi Moore perdió dos dientes

“Me gustaría decir que fue patinando o algo genial, pero sucedió algo que es muy importante que comparta”, dijo la actriz en el show de Jimmy Fallon.

Entre tanto, el presentador de NBC sostenía en sus manos un retablo con la foto de la actriz, en la cual su sonrisa dejaba ver que le faltaban dos piezas dentales.

“¿Cómo sucedió?”, preguntó Fallon.

La respuesta de Moore dejó atónita a la audiencia.

“El estrés hizo que se me cayeran los dientes frontales. Pero, en un esfuerzo para estar lista para ustedes, me quise asegurar que mis dientes estuvieran en su lugar”, dijo la actriz que saltó a la fama con la película ‘Una propuesta indecente’, hace ya 24 años.

“Creo que uno de los mayores asesinos de Estados Unidos, después de los infartos, es el estrés” señaló la actriz de 54 años.

En la entrevista, Moore aprovechó la entrevista para promocionar su nueva película ‘Rough Night’.

La actriz enfrenta una demanda tras la muerte de un joven de 22 años en su casa, hace 2 años. Pese a que el incidente ocurrió en una fiesta que ella no autorizó, los padres de la víctima denuncian que faltaron señales de advertencia en piscina donde se ahogó.

