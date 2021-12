¿Por qué borró las fotos con Belinda? Christian Nodal responde en Show Caracol

El cantante mexicano Christian Nodal respondió a las críticas sobre situaciones como tatuarse o borrar las fotos que tenía con Belinda, su novia.

Yo hace mucho tiempo que dejé de darle gusto al mundo. Yo estoy haciendo las cosas para darme gusto a mí, primero es mi paz, el amor propio. Y no lo digo desde el ego, lo digo desde lo sano, lo que es para uno mismo. Entendí que no puedo controlar lo que se hable de mí, porque si haces algo, ¿por qué lo haces?, y si no lo haces, ¿por qué no lo haces? Entonces nunca le darás gusto a millones de gentes o miles de personas Christian Nodal en Show Caracol

Y añadió: “es muy fácil escribir y no sabes lo que estás haciéndole a esa persona, entonces yo me enfoqué mucho en usar las redes y que las redes no me usen a mí”.