¿Por qué Burt Reynolds sacó del testamento a su único hijo?

No es porque lo haya desheredado, sino para evitar pagar impuestos de sucesión, según informó TMZ. Quinton es beneficiario de un fideicomiso que creó su padre.

Reynolds adoptó a su hijo con su segunda esposa y, antes de morir, se refirió a él como su mayor logro y se declaró “muy orgulloso” de lo que él ha hecho con su vida.

El funeral privado del actor se llevó a cabo este jueves, y a este asistió Sally Field, quien fue su novia durante años.

La actriz dijo en 2015 que Reynolds había sido "el amor de su vida".

Afincado en el sur de Florida desde hacía años, Reynolds, con más de seis décadas de trayectoria en cine y televisión, puso en marcha el Burt Reynolds Institute for Film & Theatre, en North Palm Beach, donde daba clases de actuación.

A pesar de sus problemas de salud, se mantuvo activo hasta el final de su vida.

Según dijo su sobrina Nancy Lee Hess el día de su muerte, Reynolds "esperaba ansioso" ser parte de la próxima película de Quentin Tarantino, ‘Once Upon a Time in Hollywood’, en donde iba a compartir cartel con otras estrellas como Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino y Margot Robbie.

Sus momentos de mayor gloria en la gran pantalla fueron entre fines de la década de los años setenta y comienzos de la de los ochenta, periodo en el que estrenó ‘Los caraduras’ (‘The Smokey and the bandit’), su primer éxito de taquilla y que protagonizó con Sally Field.

"Mi tío no solo fue un icono del cine, fue un hombre generoso, apasionado y sensible que estaba dedicado a su familia, amigos, seguidores y estudiantes de actuación", agregó la sobrina.

Los restos mortales de Reynolds fueron incinerados en un crematorio de Fort Lauderdale.

