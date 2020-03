“¿Por qué no estoy en Show Caracol?”: Linda Palma les responde a sus seguidores

Nuestra presentadora de la sección de entretenimiento explicó su situación y aseguró que va a mantener el contacto en redes.

Ante el escenario mundial por la pandemia del coronavirus, Linda Palma le contó a sus seguidores que, debido a la esclerosis múltiple que padece, su médico le recordó que hace parte de la población vulnerable por lo que debe permanecer en casa.

“Hasta ayer (martes 24) he estado yendo a trabajar normal, me he cuidado, he estado aislada. Pero mi médico me dijo que no debía seguir haciéndolo. Yo hago parte de la población vulnerable por mi estado de salud entonces es mejor quedarme en mi casa aislada y evitar cualquier contacto físico y, obviamente, estar lo más lejos posible de cualquier virus porque sería terrible para mí”, dijo Linda.

Y agregó, “yo soy solo un ejemplo de las miles de personas que tenemos esa condición. Que estamos en este momento en un riesgo muy alto de contraer este o cualquier virus. Entonces, es un llamado para que seamos muy conscientes y una invitación para cuidarnos un poco más”.

Incitó a sus seguidores a ser cuidadosos, ponerse las pilas y seguir las recomendaciones. Y les prometió “estar súper conectada a través de redes sociales”.

La barranquillera le contó a Los Informantes una de las recaídas que tuvo hace algunos años.