Porsche indemniza a hija de Paul Walker con 10 millones de dólares

Meadow Walker llegó a un acuerdo amistoso con la marca, pues su padre murió en uno de sus carros y la joven señaló que este era inestable y presentaba fallas.

Walker, que hoy tiene 18 años, presentó una demanda contra Porsche en 2015, dos años después de la muerte de su padre, estrella de la saga ‘Fast and Furious’ (‘Rápido y furioso’), en un accidente de tránsito.

Consideraba que la muerte se debió a fallas en la seguridad del Porsche.

El actor iba en el asiento del copiloto de un Porsche modelo Carrera GT de 2005, cuando el coche chocó contra un árbol y se prendió fuego, el 30 de noviembre de 2013. Sus dos ocupantes, Walker y su amigo y consejero financiero Roger Rodas, murieron.

Los investigadores consideraron que el conductor iba muy rápido, a unos 160 km/h.

Según la demanda hecha pública en aquel entonces por la prensa estadounidense, la hija de Paul Walker alegaba que el Carrera GT de 2005 era un vehículo inestable, pero que el constructor no había hecho nada para corregir el problema.

También aseguraba que el actor había quedado atrapado en el vehículo y que no pudo escapar de las llamas por culpa del sistema de cinturón de seguridad.

