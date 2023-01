Prensa británica no despegó la mirada al primer evento de Meghan Markle y la Reina Isabel

La prometida del príncipe Harry apareció con abrigo y boina. Porta un brazalete de diamantes, pieza simbólica de su conversión a la iglesia anglicana.

Las prendas que usó son de la casa Amanda Wakaley y Stephen Jones.

Ya se habla del anillo de boda. Dicen que está compuesto por tres diamantes, uno de ellos traído de Botsuana, África; y los otros dos del joyero de la princesa Diana de Gales, madre del príncipe Harry.

Según algunos portales de internet, aún no se sabe quién acompañará a la actriz hasta el altar, ya que su padre no asistirá y su hermano no fue invitado porque ha tenido líos legales. El protocolo real no permite que su madre cumpla ese papel.

Se rumora que será su cuñado, el príncipe William, quien la lleve hasta el altar el próximo 19 de mayo.