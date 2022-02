Problemas sentimentales de Adele también habrían interferido con su gira

Al parecer, las razones por las que Adele canceló sus conciertos en Las Vegas hace un par de semanas van más allá de la pandemia. La cantante había manifestado en un video que se registraron varios casos de coronavirus dentro de su equipo.

Sin embargo, The Daily Mail y The Mirror indicaron que los motivos de la cancelación tienen que ver con los problemas con su novio, el agente deportivo Rich Paul. Dicen que la artista se la ha pasado llorando y discutiendo por teléfono con su pareja y, por eso, los ensayos y preparativos no avanzan, que no le gusta nada, que hasta se peleó con los de escenografía.

Asimismo, señalan dichos medios que lo mejor sería que cancele su tour 'Weekends with Adele' y busque lo más importante: su paz interior.