Prográmese con la Filarmónica de Medellín y su concierto virtual dedicado a la naturaleza

Con el Concierto para dos clavecines en Do menor de Johann Sebastian Bach los percusionistas #Filarmed se preparan para nuestro concierto dedicado a los sonidos de la naturaleza. Los esperamos este sábado a las 7:00 p. m. por Facebook y Youtube. Apoya: @mincultura y @alcaldiademed . Aliado: @comfama . Patrocina: @epmestamosahi @segurossura @bancolombia #LaFilar #FilarmedEnCasa #MúsicosEncasa #EPMporti