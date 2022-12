“Puerto Rican Power”: People en Español nombra a Luis Fonsi y Daddy Yankee las estrellas del año

Gracias al éxito de ‘Despacito’ y su ayuda a la reconstrucción de su país, la revista los eligió como los más importantes del 2017.

Los artistas, orgullosos de este reconocimiento, han publicado en su cuenta de Instagram varias imágenes.



Fonsi, de 39 años, y Yankee, de 40, “están recibiendo el fin del año agradecidos por las bendiciones que les ha llovido, pero también están conscientes de que su trabajo es para ayudar a reconstruir Puerto Rico, es prioridad”, dice la revista.

“Si hay algo positivo dentro de todo esto es que he sentido una unión impresionante”, dice Fonsi de los esfuerzos de ayuda por parte de artistas y atletas que, como él, han viajado múltiples veces a Puerto Rico con aviones cargados de suministros.

Por su parte, Yankee asegura: “todos hemos agarrado ese teléfono y nos hemos llamado, nadie está diciendo que no a nadie a nada, aquí no hay egos”. El artista donó más de $1 millón para los esfuerzos de reconstrucción y tiene como meta recaudar otros $1.5 millones para rehacer viviendas en la isla.