¡Puños y taconazos! Violenta pelea entre Nicky Minaj y Cardi B

El enfrentamiento ocurrió durante una fiesta realizada por una importante revista en el marco de la Semana de la Moda de Nueva York.

En la industria estadounidense del entretenimiento es un secreto a voces la enemistad entre las raperas Cardi B y Nicky Minaj. Sin embargo, la animadversión entre las artistas pasó a los hechos en la noche de este viernes durante el evento de Harper’s Bazaar.

En la exclusiva reunión, que se realizó en el marco de la Semana de la Moda de Nueva York, Minaj reaparecía tras varios meses lejos de las cámaras, en los que se especuló que había sufrido un penoso accidente doméstico por el que no quería salir de su casa.

Cardi B trató de aprovechar la ocasión para hablar con la artista de Trinidad y Tobago sobre unos comentarios malintencionados que supuestamente había hecho sobre ella, pero el séquito de Minaj no la dejó siquiera acercarse a la mesa en donde estaba la celebridad

Según fuentes que estaban presentes en la fiesta, Belcalis Almanzar, nombre real de Cardi B, perdió el control cuando trinitense le dijo que debía “cuidar a su hija en vez de estar en una fiesta”. Enseguida, le lanzó uno de sus tacones sin alcanzarle a pegar.

Tras la agresión, la seguridad del recinto inmovilizó a ‘B’ y la sacó del lugar.

Aunque ninguna de las dos resultó herida, algunas fotos muestran a Cardi saliendo de la fiesta con una gran protuberancia en la frente ocasionada por un codazo dado por uno de los escoltas.

Barbie, como se hace llamar la rapera caribeña, no se ha manifestado sobre el incidente y ha colmado sus redes sociales de fotos tomadas durante los defiles de la semana de la moda.

Por otro lado, Almanzar hizo una dura publicación en Instagram en la que se despachó contra su rival y comentó las razones del altercado.“He dejado que pasen muchas cosas. He permitido que hables mal de mí, que mientas sobre mí, que me molestes. Me has enemistado con otros artistas de la industria diciéndoles que si trabajan conmigo dejarás de trabajar con ellos. He dejado que hables toda esa mierda sobre mí”, dijo Cardi B en el mensaje.

En la misma publicación señaló: “Cuando mencionas a mi hija o haces comentarios sobre mi labor de madre todo se sale de control. He trabajado muy duro y he venido desde abajo para que permita que alguien se meta con mis triunfos”.

No es la primera vez que la compositora criada en el Bronx pierde el control y lanza sus zapatos contra otra persona. El año pasado, Cardi B atacó a Asia con uno de sus tacones en medio de un programa que reunió al elenco de ‘Love and Hip Hop’, reality que lanzó al estrellato a ‘B’.