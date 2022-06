¿Qué fue lo que Kim Kardashian arruinó del vestido de Marilyn Monroe?

Kim Kardashian se robó todas las miradas en la Met Gala al lucir el icónico vestido con el que Marilyn Monroe cantó ‘Happy Birthday Mr. President’ a John F. Kennedy, en 1962. Pero la empresaria arruinó el traje, según Scott Fortney, quien era el dueño de la pieza que vendió años atrás a Ripley's Believe It or Not!.

El vestido contaba con más de 6.000 cristales cosidos a mano, pero al ser regresado había perdido algunos y otros colgaban de un hilo. Ahora se ve la cremallera y la fina tela está rasgada.

Kim Kardashian incluso publicó el previo de la gala, cuando la ayudaban a ponerse el atuendo de Marilyn Monroe con tal grado de dificultad, que muchos pensaron que el traje tan frágil no podría acomodarse a su cuerpo.

En la alfombra roja caminaba incómoda y usaba un abrigo que cubría la espalda y la cadera, lo que hace pensar que ya había dañado el vestido.

Hasta el momento, ni el museo ni Kim Kardashian se han pronunciado sobre el tema.

El Consejo Internacional de Museos ya había subrayado que este tipo de "prendas históricas no deben ser vestidas por nadie", pues aunque sean propiedad privada deben verse como un patrimonio a preservar "para las generaciones futuras".