¿Qué ha sido de Miguel Osorio, compositor de algunas canciones de ‘Pedro, el escamoso’?

Miguel Osorio compuso hace 20 años algunas canciones para ‘Pedro, el escamoso’, entre sus temas están ‘La doctora y el chofer’ y ‘Tocando el cielo’.

“Estábamos siguiendo la novela, viendo la situación de relaciones, de emoción, de todo lo que estaba pasando”, contó el artista.

Estas letras románticas acompañan los días de Pedrito en la novela.

“Ya las que son jocosas, pues si eran relativamente más fáciles porque estamos basados en mirar el personaje de Pedro, el carácter de él”, manifestó sobre el proceso de creación.

Ahora se escuchan en plataformas digitales como Spotify.

“A raíz de la repetición me empezaron a preguntar, no las encontramos en Spotify, no las tenemos, queremos escucharlas y llevarlas en el móvil”, le decían.

Música que marcó la carrera de este artista colombiano, quien desde Holanda recuerda la mejor etapa de su vida al son de su acordeón.