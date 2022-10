¿Qué pasa con Peter Manjarrés? Portada de su nuevo disco genera polémica

El cantante Peter Manjarrés lanzó un nuevo trabajo musical, titulado ‘Pedro’, que ha generado polémica en redes sociales, pues llevó a pensar a muchos que Peter ya no era el caballero, como es reconocido en la música vallenata.

Con la carátula de su decimoséptima producción musical, a Peter Manjarrés le llovieron fuertes críticas en redes sociales, pero él aclara que ese era el objetivo.

La campaña de expectativa hizo pensar que Peter Manjarrés ya no era el caballero del vallenato, por respuestas como estas en redes.

Me hacía falta un vallenato así!! Para mi de los mejores siempre @PeterManjarres pic.twitter.com/Gwhs5PXVFs — Edwin Ramírez (@EDWINESTEBANR) October 24, 2022

“Eso de me vale ver… también es una canción. Eso no es que yo me haya salido de la casilla de caballero; yo no boté el chupo, eso era la canción que se llama así”, dice el cantante.

El doble Grammy Latino, con 21 años de carrera artística, hizo esta producción para rescatar sus orígenes.

“La gente que me conoce desde niño me dice Pedro y en el bachillerato me llamaban Peter, me quedo con Peter después artísticamente. Pero Pedro es reencontrarme con mis raíces, con mi origen y grabar vallenato que era lo que la gente me pedía”, explica.

Por último, confesó que los tatuajes no son lo suyo, aunque estén muy de moda entre los artistas del género.

“Yo le tengo miedo a dos cosas, a la muerte y a los tatuajes. No, la gente que me conoce sabe que era pura estrategia”, puntualiza.