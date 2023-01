“Que pase el desgraciado”: Laura Bozzo demanda a película por usar su frase

Exige un millón de dólares en compensación y que retiren de la cinta ‘Caiga quien caiga’ toda imagen y palabras que tengan que ver con ella.

La presentadora recalcó que es la propietaria de la expresión “que pase el desgraciado”, por lo que “nadie puede usar la frase”.

"Nadie se atreverá a tocar mi imagen, y quien lo haga tendrá que pagar las consecuencias (…) A mí no me van asociar con una organización criminal donde yo no tengo nada que ver”, dijo Laura a Perú 21, pues la película trata sobre la captura del exasesor presidencial Vladimiro Montesinos.

