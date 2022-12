“Que se jodan Cenicienta, La Bella Durmiente y las demás”: Penélope Cruz contra cuentos de hadas

“Siempre estoy cambiando los finales, siempre, siempre, siempre, siempre”, cuando les lee a sus hijos, dijo la actriz en una entrevista con Porter Edit.

“Hay mucho machismo en esas historias y eso puede tener un efecto en la forma en que los niños ven el mundo. Si no tienes cuidado, empiezan a pensar: 'Ah, entonces los hombres deciden todo'”, afirmó la española, que tiene dos hijos con Javier Bardem.

"En mi versión de Cenicienta, cuando el príncipe dice: '¿Quieres casarte?', ella responde: 'No, gracias', porque no quiero ser una princesa. Quiero ser astronauta o chef ", contó sobre la forma como cambia los textos que les lee a sus pequeños.