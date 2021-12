¿Qué sigue para Juliana Velásquez tras ganarse un Grammy Latino?

Con una sonrisa que no se le quita, Juliana Velásquez regresó a Colombia orgullosa de su logro. Saltó del Club 10 del Canal Caracol a conquistar la noche de los Grammy Latino llevándose el premio a Mejor Nuevo Artista.

“Creo que es un premio muy bonito de la vida al amor por lo que se hace, a la constancia, pero también un regalo de la vida misma”, manifestó.

Un momento que no sale de su mente y que se apoderó de sus sentidos.

“Ese preciso momento en el que dicen mi nombre, ese recuerdo de ese momento lo aferro así a mi corazón y a mi cabeza y me quedo con él para toda la vida”, señaló.

Así recuerda esos instantes.

“Yo no sé cómo hice para hablar, ni siquiera para caminar de ahí a allá, cuando volteo a mirar y estaban Juan Luis Guerra, Marc Anthony, todo el mundo sentado, yo decía 'se me va a acabar la vida y no voy a alcanzar a llegar a ese micrófono', pero la fuerza y las ganas de poder hablar un poquito de mi país para mí era una cosa que primaba”, comentó.

Juliana Velásquez tiene 23 años, 15 años de carrera artística, un Grammy Latino y muchos otros sueños por cumplir.

“Saber que ha sido haciendo música honesta hecha con el corazón. Siempre desde mi casa yo aprendí que era importante pensar en los demás, a no ser indiferente a muchas cosas y yo creo que eso es lo que más nos llena de orgullo”, señaló.

Y celebra con más música, presenta ‘Mujer desastre’.

“Habla de esos momentos en que hemos sentido que nuestra vida es un desastre y nada nos sale como queremos, pero al final está bien ser un desastre a veces porque es ese recorrido y ese camino es el que te lleva a estar donde estás”, subrayó.

Un momento para agradecer y seguir trabajando por la música.