Quentin Tarantino y su esposa esperan su primer hijo

El director y la cantante Daniella Pick anunciaron la feliz noticia en una declaración. Es el primer heredero de ambos.

El director de cine Quentin Tarantino y su esposa, la cantante y modelo israelí Daniella Pick, anunciaron este jueves que, casi nueve meses después de su boda, esperan su primer bebé, informó la revista People.

"Daniella y Quentin Tarentino se complacen en anunciar que esperan su primer bebé", señaló la pareja en una declaración remitida a la revista.

Tarantino, de 56 años, conoció a Daniella, de 35 y una de los cinco hijos del cantante y compositor israelí Svika Pick y su exesposa Mirit Shem Or, durante una gira de promoción de su película ‘Inglorious Basterds’ en 2009.

La relación con Pick -quien tuvo una breve aparición en la nueva película de Tarantino, ‘Once Upon a Time in Hollywood’- continuó y en 2016 el director fue invitado a inaugurar el Festival de Cine de Jerusalén.

Ambos se comprometieron en 2017 y después de que Pick eligiera a la diseñadora israelí Dana Harel para su vestido de bodas, contrajeron matrimonio, el primero para los dos, el 28 de noviembre de 2018.

El director de películas como ‘Reservoir Dogs’ (1993), ‘Pulp Fiction’ (1994) y las dos ‘Kill Bill’, indicó que estaba listo para la paternidad cuando, el mes pasado en una aparición en el programa ‘Jimmy Kimmel Live’ comentó: "Acabo de casarme. Quiero tener hijos".

Otros filmes en la carrera cinematográfica de Tarantino, caracterizada por el abundante despliegue de violencia, incluyen ‘Django Unchained’ (2012) y ‘The Hateful Eight’ (2015).

Pick inició su carrera como cantante a dúo con su hermana Sharona y apareció en una ronda de clasificación del concurso de Eurovisión cuando su música conservaba el tono pop de la adolescencia.

Con la edad vino una maduración del estilo musical de Pick y en su video para la canción ‘More or Less’ los críticos llegaron a compararla con Adele y Amy Winehouse.