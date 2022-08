¿Quién es el influencer surcoreano al que le cobraron $600 mil en Cartagena por un masaje?

Por estos días un influenciador surcoreano ha sido noticia porque en las playas de Cartagena le cobraron 600 mil pesos por un masaje. Se trata de Zion Hwang, quien es amante de los idiomas, luego de aprender mandarín y alemán quería aprender español. Por un amigo de su padre terminó desde hace cinco años en Colombia.

Y fue en las discotecas de Medellín en donde, como autodidacta que es, con reguetón inició sus clases de español.



“Entonces, yo empiezo a escribir todo desde ‘Despacito’, música popular y empiezo a estudiar en discotecas y a cantar”, cuenta.

Allí conoció a Yeferson Cossio, influeciador colombiano con casi 10 millones de seguidores.

“Me dijo: ‘Zion tiene que crear Instagram y Facebook, yo te doy todo el conocimiento’, y yo le digo: ‘No, yo no soy chistoso, ni guapo. Yo no sirvo pa eso’”, asegura.

Sin embargo, ya tiene más de un millón de seguidores, tres canciones y va por más. Para estar a la altura de Maluma y J Balvin se prepara tomando clases de baile.

Este amante de la empanada, el chorizo y el chicharrón, dice que aprendió a regatear y así lo hizo con el masaje por el que le iban a cobrar 600 mil pesos.

“Yo lo regateé en 300”, expresa.

Manifiesta que no grabó este video para causar problemas, sino para dar soluciones. “Yo no hice ese video para que fuera viral, sino para que no vuelvan a pasar esas cosas”, agrega.

Lo que más le gusta es generar buena vibra y cantar reguetón. “Voy a camellar mucho en la música para que me acepten como músico no como influencer”, subraya.