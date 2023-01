¡Quién lo diría! Maluma confiesa que sufre por la soledad

El artista mostró otra faceta en una entrevista, donde hizo algunas confesiones sobre su personalidad.

Para el cantante, quien se encuentra de gira por Estados Unidos con su Fame Tour, "hay muchas personas alrededor pero son muy poquitas las personas reales que realmente si te generan una compañía".

Maluma aseguró que sufre por la soledad y que esta no es fácil de digerir, algo que resulta muy común entre los artistas aunque sus seguidores piensen que sucede todo lo contrario.

"No me gusta estar solo, porque soy una persona muy sociable, me encanta saludar, me encanta abrazar, estar con gente, y cuando termina todo este show llegar a la habitación del hotel mirar para el techo, estar solo y ver las mismas cuatro paredes pero ya sin estar rodeado de gente es un poco difícil", señaló el artista.