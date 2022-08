Regina Pabón interpreta a doña Cuquita en su juventud: “Ella es el pilar de Vicente Fernández”

Los colombianos empiezan a conocer a los personajes de la bioserie ‘El Rey, Vicente Fernández’. Entre ellos está doña Cuquita, la esposa del ícono de la música mexicana, que es interpretada por Regina Pabón en su época de juventud.

La joven de 23 años, que lleva 10 actuando, considera que “ella es el pilar de Vicente, es como su ancla en la que todo el tiempo tiene que mantener la cabeza fría, es la que tiene que sostener todos los muros, aunque parezca que todo se esté cayendo”.

Regina Pabón encontró en ‘El Rey, Vicente Fernández’ a su elenco soñado. “Hicimos una química muy padre, desde la primera lectura nos hicimos superamigos”, afirma.

Durante cinco meses fue construyendo su personaje, María del Refugio, o doña Cuquita, como le dicen con cariño a la esposa del Charro de Huentitán.

Para Regina Pabón también fue un reto “estar interpretando una época totalmente alejada" a lo que se está "viendo ahorita".

"Los sesenta, lo que nos toca a nosotros, está increíble porque ha sido la oportunidad de encontrar cosas como el peinado, los vestuarios, la forma de hablar, y que son de Jalisco y yo, de la Ciudad de México”.

La joven no deja de admirarse con la historia de ‘El Rey, Vicente Fernández’ y de su esposa: “No sé si se sabe, pero ellos no eran genéticamente compatibles, entonces todos los embarazos de Cuca fueron superriesgosos”.

Regina Pabón también se identifica con su personaje en “lo terca y Cuca siempre quiere tener el control sobre todas las situaciones”.

