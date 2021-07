Reguetonero Wisin, reconocido como artista oro en los Premios Heat

El reguetonero Wisin se lleva todos los elogios en los Premios Heat de la música latina, pues será reconocido como artista oro en la celebración de estos galardones en Cap Cana, República Dominicana.

“Siempre este tipo de premios son una motivación y nos recuerda a nosotros los artistas que llevamos un poco de más tiempo que no ha sido en vano nuestro trabajo, de que valió la pena tantos años de trabajo duro, de levantarse temprano y llegar al estudio soñando de que el mundo bailara nuestra música. Gracias a Dios y gracias a premios como este”, manifestó el artista.

Vea también: Premios Heat 2021: talento colombiano ya está en Cap Cana para la gala

Wisin habló también de la evolución del género urbano, las herramientas que tienen los nuevos artistas y la unión de los “vieja guardia”.

“Los cambios han sido impresionantes, al principio no había tantas oportunidades, tantas plataformas como lo hay hoy, pero qué bueno, porque ha sido un trabajo en equipo, yo creo que el protagonismo no es mío, no es de Yandel, no es de Daddy Yankee, de Don Omar, de Tego, que son grandes figuras que marcaron la historia, si no que ha sido un trabajo en equipo donde todos han aportado algo y han abierto una puerta para que otros entren”, señaló en conferencia de prensa en los Premios Heat.

El género urbano seguirá sonando y se debe a una sola razón, según Wisin.

Publicidad

“Es que todos los días estamos tratando de hacer cosas nuevas y trabajando con honestidad y respeto. Vamos a llevarle al público buena música”, afirmó.

Wisin también habló de Daniel el nuevo integrante de la familia, su cuarto hijo.

“Me lo voy a disfrutar porque es un proceso que los dos lo planificamos, así que estoy feliz por eso, estoy feliz porque es saludable”,

El reguetonero se presentará está noche en la ceremonia de premios.