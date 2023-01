Renunció el presidente ejecutivo de Warner Bros tras escandaloso romance

Kevin Tsujihara habría aprovechado su posición para prometerle papeles en varias películas a la actriz Charlotte Kirk, con quien al parecer tenía una relación.

"Es en el mejor interés de WarnerMedia, Warner Bros., y nuestros empleados y socios que Kevin renuncie como presidente y CEO de Warner Bros", dijo en un comunicado el director general de WarnerMedia, John Stankey.

"Kevin reconoce que sus errores son incompatibles con las expectativas de liderazgo de la compañía y podrían afectarla en su capacidad de desarrollo en el futuro", agregó la declaración, sin mencionar explícitamente el escándalo de su supuesta relación con la actriz Charlotte Kirk.

Medios estadounidenses aseguraron recientemente que Tsujihara, de 54 años, y Kirk, de 26, iniciaron un romance en 2013. Según ellos, el jefe de los estudios Warner habría tratado de usar su influencia para obtener papeles para la actriz.

Sin embargo, no habría tenido mucho éxito, ya que Kirk solo aparece en dos películas producidas por Warner Bros, ‘How to be single’ (2016) y ‘Ocean's 8’ (2018), en ambos casos en roles menores.

Abogados de Tsujihara han negado formalmente una intervención de su parte para las elecciones de casting de estas películas.

Estas acusaciones son objeto de una investigación interna por parte de Warner, que aún no ha anunciado el reemplazo de Tsujihara.

El CEO acababa de recibir nuevas responsabilidades luego de una importante reorganización del antiguo conglomerado Time Warner, adquirido por el gigante de las telecomunicaciones AT&T y rebautizado como WarnerMedia.