Revelan los oscuros secretos detrás de la película Sex and the City

Kim Cattrall sacó todos los trapitos al sol. Sus comentarios levantaron ampolla tras la cancelación de la tercera parte de la cinta.

Contrario a lo que todo el mundo creía, las cuatro protagonistas no eran amigas entre sí. Su contacto apenas se limitaba a las grabaciones.

La actriz además dijo que debido por las extensas jornadas de grabación decidió no ser madre.

Muchas veces, aseguró, tenía que trabajar 19 horas al día, los sábados hasta la madrugada. Por si fuera poco, los lunes debía levantarse a las 4:45 de la mañana.

Debido a las presiones que vivió, la artista pensó en una fecundación in vitro pese a estar casada .