Reviva los mejores momentos de la ceremonia de los Grammy Latino

Despacito se llevó cuatro estatuillas, mientras que los colombianos se alzaron con nueve premios incluido ‘Mejor diseño en empaque del álbum’.

“Ha sido un año hermoso, diez u once meses de mucho trabajo, de representar a nuestro idioma en el mundo entero, de disfrutar de una canción que gracias al público latino y a mucha gente se ha convertido en una canción muy importante, unir al mundo entero, romper la barrera del idioma”, dijo Luis Fonsi tras recoger el gramófono a mejor grabación, una de las categorías más importantes.

Publicidad

El veterano salsero Rubén Blades consiguió el gramófono al álbum del año. También fueron galardonados Residente, Shakira, Lila Downs y Natalia Lafourcade, Rubén Blades y la gran revelación de la gala, el dominicano Vicente García.

Estos fueron los ganadores de las categorías más importantes:

- Grabación del año

"Despacito", Luis Fonsi y Daddy Yankee

Publicidad

- Álbum del año

"Salsa Big Band", de Rubén Blades y Roberto Delgado y su Orquesta

Publicidad

Canción del año

"Despacito", Luis Fonsi, Daddy Yankee y Erika Ender (compositores)

- Mejor nuevo artista

Vicente García

Publicidad

- Mejor álbum vocal pop contemporáneo

"El Dorado", Shakira

Publicidad

- Mejor álbum vocal pop tradicional

"Salón, lágrimas y deseo", Lila Downs

- Mejor fusión/interpretación urbana

"Despacito" (remix), Luis Fonsi y Daddy Yankee con Justin Bieber

Publicidad

- Mejor álbum de música urbana

"Residente", Residente

Publicidad

- Mejor canción urbana

"Somos anormales", Residente

- Mejor álbum de rock

"La gran oscilación", Diamante Eléctrico

Publicidad

- Mejor álbum pop/rock

"Mis planes son amarte", Juanes

Publicidad

- Mejor canción de rock

Empate:

"Déjala rodar", Diamante Eléctrico

"La noche", Andrés Calamaro

Publicidad

- Mejor álbum de música alternativa

"Jei Beibi", Café Tacvba

Publicidad

- Mejor canción alternativa

"Amárrame", Mon Laferte

- Mejor álbum de salsa

"Salsa Big Band", Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta

Publicidad

- Mejor álbum folklórico

"Musas (Un homenaje al folclore latinoamericano en manos de Los Macorinos, Vol. 1)", Natalia Lafourcade

Publicidad

- Mejor álbum de tango

"Solo Buenos Aires", Fernando Otero

- Mejor álbum de música flamenca

"Memoria de los sentidos", Vicente Amigo

Publicidad

- Mejor álbum cantautor

"A la mar", Vicente García

Publicidad

- Mejor álbum de cumbia/vallenato

"Ni un paso atrás", Jorge Celedón y Sergio Luis Rodríguez

- Mejor álbum tropical contemporáneo

"Bidimensional", Guaco

Publicidad

- Mejor álbum tropical tradicional

"To Beny Moré with Love", Jon Secada con The Charlie Sepúlveda Big Band

Publicidad

- Mejor álbum de fusión tropical

"Olga Tañón y punto", Olga Tañón

- Mejor canción tropical

"Bachata en Kingston", Vicente García

Publicidad

- Mejor álbum de música norteña (mexicana)

"Piénsalo", Los Palominos

Publicidad

- Mejor álbum pop contemporáneo en lengua portuguesa

"Troco Likes Ao Vivo: Um Filme de Tiago Iorc", Tiago Iorc

- Mejor video musical versión corta

"Despacito", Luis Fonsi y Daddy Yankee

Publicidad

- Mejor video musical versión larga

"Musas, el documental", Natalia Lafourcade; Bruno Bancalari, dirección; Juan Pablo López Fonseca, producción.