Rey del Festival Internacional de la Trova triunfa como creativo de radio y televisión

El talento de Juan Pablo Martínez va más allá de la improvisación en caliente, pues también canta.

A sus 23 años, ya ha participado en más de 150 competencias y ha quedado como rey nacional de la trova en tres oportunidades.

“Fui rey nacional a mis 15 años, en 2011, y fue un récord que batí porque soy el rey más joven de este festival. Las otras dos ocasiones fueron en 2015 y 2016”, recuerda Juan Pablo Martínez.

Inició con este sueño a sus 10 años y poco a poco los festivales le abrieron la puerta para participar en el reciente Mundial de la Trova, donde se destacó por su agudeza mental.

El talento de Juan Pablo va más allá de la improvisación en caliente, pues también canta y además es creativo de televisión.

“Yo soy libretista creativo en Voz Populi, en Blu Radio. Es el mismo ejercicio mental de estar creando rimas, ideas. Lokillo trabajaba en radio y yo lo admiraba mucho y me le acerqué y le dije que quería hacer lo que él hacía; me empezó a dar bases, me enseñó y ahora trabajo aquí”, cuenta.

Uno de los trovadores más jóvenes del país que espera defender su título en futuras ocasiones.

"Muchas gracias Caracol, que me está entrevistando, podré decirle a mi madre que por fin estoy triunfando", versea Juan Pablo.