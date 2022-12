Ricky Martin recibe premio por su labor filantrópica

Humanitarian of the Year 2017 fue el galardón otorgado por Hola! Made in USA. “Falta mucho por hacer”, dijo el boricua al agradecer el reconocimiento.

“Uno de mis hijos me dijo: ‘Yo puedo dar mi piggy bank, yo quiero entregarlo todo’. Ellos no saben lo que lograron en mí”, contó Martin a la revista sobre sus hijos, tras lo ocurrido en Puerto Rico por el huracán María.

“Me enfocaré por el resto de mis días en tratar de salvar vidas”, sostuvo.



Gracias @USAHOLA por este gran reconocimiento, al igual que a todas esas personas que han aportado su granito de arena para ayudar a #PuertoRico. Falta mucho por hacer, para donaciones: https://t.co/KxHupLM20u. #ALLin4PR pic.twitter.com/AWKdONz0MY — Ricky Martin (@ricky_martin) November 8, 2017