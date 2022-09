Ricky Martin vuelve a Colombia: “Habrá mucha fiesta y baile”

Ricky Martin vuelve a Colombia y su presentación será el 24 de noviembre de 2022 en el Movistar Arena de Bogotá. El artista puertorriqueño habló con Noticias Caracol de este regreso y de su show.

¿Qué sensación te produce este regreso que está acompañado de un nuevo show en Bogotá?

¿Qué te puedo decir? Que estoy muy emocionado, que voy a volver a una tierra maravillosa donde la música es casi la religión y eso a mí me encanta, la cantidad de grandes artistas y amigos que vienen de tu tierra, que han hecho tanto por la música, por diferentes géneros y pues yo poder llevar mi música, poder llevar mi arte, poder llevar mi espectáculo. Un espectáculo muy completo, para un público exigente y como Colombia está acostumbrado.

Yo quiero llevar lo mejor de mí, vamos a pasarla bien y, sí, han pasado ya unos años, aunque se siente que fue ayer y me da nostalgia. Eso siempre me pasa con Colombia, pero vuelvo y vuelvo con la misma energía, con el mismo entusiasmo y que se preparen para la fiesta, que vaya todo el mundo superrelajado y supercómodo porque van a bailar mucho y vamos a pasar por un tiempo romántico también. ¿Por qué no? Porque de eso se trata, vamos a recordar viejos tiempos, es lo necesario, pero sobre todo la fiesta, la fiesta va a estar muy buena y anda que estoy loco por estar allá.

Hablemos de Colombia, tu relación de hermandad con Carlos Vives y esa manera de compartir tu experiencia a otros artistas colombianos como Maluma y Sebastián Yatra.

Digo que es sumamente importante para mí volver a Colombia porque Colombia ha sido de impacto para mí, para mi carrera por grandes músicos con los que he podido colaborar en este tiempo. Obviamente, Carlos Vives, Maluma, Sebastián Yatra, que está en un momento tan especial de su carrera, los quiero mucho a los tres, han hecho muchísimo por mi carrera de una manera u otra, y que sigan las colaboraciones. Yo digo que en el momento en que dejamos de colaborar es como dejar de aprender.

Cuando yo entro a un estudio, a mí me gusta escuchar lo que los demás compañeros están planteando en el proceso creativo, parte muy importante de toda esta carrera y ojalá que sean los primeros de muchas colaboraciones que yo tenga con Colombia. Estoy loco por volver al estudio y seguir intercambiando ideas en este proceso cultural también que se llama la música. Y seguir creciendo, no importa ya cuantos años tenga yo en esta carrera, quiero seguir creciendo y quiero seguir aprendiendo y definitivamente Colombia tiene mucho que ver en esto, especialmente en estos últimos años.

Tus últimos lanzamientos han sido más bien románticos, ¿para cuándo otro bien movido y que nos deje una coreografía sabrosa para las redes?

Lo mío es bailar, porque vengo del Caribe, así que no hay excusa, a mí me pones cualquier canción que sea balada y yo la bailo. Sí, obviamente cuando esté en Colombia, mi música va a estar ahí para bailar, de eso no hay duda. A ver qué pasa en la próxima sesión de estudio, espero que sigan saliendo cosas bailables y de mucho ritmo, pero esto fue lo que salió y la reacción del público ha sido maravillosa.

¿Qué podemos esperar de ese show que preparas?

Que se preparen… mucha, mucha, mucha fiesta, a bailar mucho. Grandes bailarines, grandes músicos, un espectáculo de luces maravilloso, como ustedes se lo merecen.