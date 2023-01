Roger Waters confirmó concierto en Bogotá como parte de su gira por Latinoamérica

El ex bajista de Pink Floyd se presentará el 21 de noviembre en el Estadio el Campín. La preventa de las boletas comienza este 7 de mayo.

En 2007, el músico británico dio por primera vez un concierto en territorio colombiano. 11 años después, Waters vuelve a Bogotá con su gira US +THEM.

El show, que se llevará a cabo en el mes de noviembre, contará con las canciones más representativas de Pink Floyd – de los álbumes ‘Dark Side of The Moon’, ‘The Wall’, ‘Animals’ y ‘Wish you were Here’- y algunos temas nuevos de su disco ‘Is This The Life We Really Want’.

La visita de Waters tuvo un primer anuncio en la mañana del 23 de mayo, cuando un cerdo inflable con el mensaje “Stay Human” -ícono característico de la carrera del bajista- estuvo por varias horas sobrevolando el monumento a Los Héroes en Bogotá.

La confirmación del show fue realizada este viernes por la empresa Move Concerts. Las boletas estarán entre los 90.000 y los 600.000 pesos.

La venta de las boletas comenzará 10 de mayo, pero el 7 del mismo mes habrá una preventa para los clientes del grupo Aval.

Waters también se presentará en Sao Paulo, Brasilia, Montevideo, Buenos Aires, Santiago, Lima, y San José de Puerto Rico, en el marco de su gira US +THEM.