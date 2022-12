“Sabía lo suficiente para haber hecho más de lo que hice”: Tarantino sobre caso de Harvey Weinstein

El cineasta dijo sentirse avergonzado por no haber hecho nada al respecto pese a conocer acerca del acoso sexual.

"Sabía lo suficiente como para haber hecho más de lo que hice", dijo el ganador de dos Premios Óscar al diario The New York Times, citando varios episodios que implicaban a reconocidas actrices.

"Había algo más que los tradicionales rumores y los chismes habituales. No era (información) de segunda mano", señaló.

Weinstein, de 65 años, está acusado de abuso y acoso sexual por unas 40 actrices, incluidas Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie y Mira Sorvino, la exnovia de Tarantino

Policía de Los Ángeles abrió una investigación sobre una posible sexta víctima de agresión sexual.

El exmagnate de Hollywood renunció a su puesto en el consejo de administración de su estudio esta semana, luego de haber sido despedido de la presidencia.

Tarantino dijo al Times que había escuchado de la conducta de Weinstein mucho antes de que fueran publicados los artículos de ese diario y la revista The New Yorker, que destaparon el escándalo.

"Lo que hice marginalizó los incidentes", indicó. "Cualquier cosa que diga ahora sonará como una excusa barata", añadió el director, que ganó el Óscar a mejor guión por ‘Django Unchained’ en 2013 y ‘Pulp Fiction’ en 1995.

Weinstein y Tarantino trabajaron juntos por décadas, desde que el productor distribuyó ‘Reservoir Dogs’ en 1992.

Trabajaron también en ‘Pulp Fiction’, ‘Kill Bill’, ‘Inglourious Basterds’ y ‘The Hateful Eight’.

