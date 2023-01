Santa Marta ya está lista para la tradicional Fiesta del Mar que cumple 60 años

Para esta edición, el popular evento incluirá actividades enfocadas al cuidado ambiental. La cita es del 26 al 29 de julio.

La reina anfitriona, Patricia Hurtado, está lista para atender a locales y turistas que lleguen a la denominada Perla de América para disfrutar de una de las fiestas más tradicionales del país: la Fiesta del Mar de Santa Marta.

"Hay conciertos, hay deportes náuticos, va a haber un mundial de moto náutica, vamos a sacar otra vez la revista de esquí", cuenta Patricia Hurtado.

También se llevará a cabo el Reinado Nacional del Mar donde doce candidatas, además de su belleza, deberán demostrar su destreza en disciplinas náuticas.

En esta nueva versión, la Fiesta del Mar, que celebra 60 años, quiere dejar un mensaje sobre la preservación del medio ambiente.

“Una cosa que no mucha gente sabe, los océanos son la mayor parte de nuestro oxígeno, nos dan casi todo lo que respiramos. Sin el mar no hay vida, sin el mar no hay fiestas, sin el mar no hay nada”, añade la reina anfitriona.

Por ello se incluyeron actividades como el concierto 'Salva a las especies marinas y reduce el uso del plástico' y un foro de sostenibilidad.