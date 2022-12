Selena Gomez publica foto con amiga que le donó un riñón y cuenta cómo ha sido este proceso

Calificó de “hermana” a la donante y dijo que “ella me ha hecho el regalo más importante y se ha sacrificado”. La cantante padece lupus.

Selena lucha desde el 2015 contra esta enfermedad que afecta de manera sistémica a todo el organismo. En 2016 debió cancelar su gira mundial y ahora tuvo que someterse a un trasplante de riñón.

“Soy muy consciente de que algunos de mis seguidores han notado que he estado con un perfil bajo durante este verano y me han preguntado por qué no estaba promocionando mi nueva música, de la cual por cierto estoy muy orgullosa. Descubrí que necesitaba un trasplante de riñón por el lupus que padezco, y del cual me estoy recuperando. Era lo que necesitaba para poder mejorar mi salud. Honestamente estuve pensando si compartir esto con ustedes, y pronto me di cuenta de que tenía que compartir este camino por el que he tenido que pasar los últimos meses y que siempre he querido compartir con ustedes”, dice en un mensaje que publicó en Instagram.

La artista acompañó su escrito con tres fotos, una en la que se ve junto a la donante, otra en la que muestra la cicatriz de la operación y una más en la que se le ve de pie.

“Quiero agradecer públicamente a mi familia y al increíble equipo de médicos por todo lo que han hecho por mí antes y después de la cirugía. No existen palabras que puedan describir lo muy agradecida que me siento con mi amiga Francia Raisa. Ella me ha hecho el regalo más importante y se ha sacrificado donándome un riñón. Estoy increíblemente bendecida. Te quiero mucho, hermana”, escribió.

“El lupus continúa siendo una enfermedad poco entendida, pero se está progresando. Para más información acerca del lupus visitar la web www.lupusresearch.org/”, termina su mensaje.



La publicación, en solo 6 horas, consiguió más de 4 millones de ‘me gusta’ y comentarios de apoyo y admiración a la cantante.