Señalan de xenófobo a Gerard Piqué por comentario sobre los fans de Shakira en Latinoamérica

Un nuevo capítulo de indirectas entre Shakira y Gerard Piqué se suscitó, esta vez a raíz de la salida de la colombiana de España con sus hijos rumbo a Estados Unidos. Una frase del exfutbolista sobre los fans de la artista generó miles de reacciones de latinoamericanos.

Mientras la cantante colombiana decía que cerraba un capítulo de su vida, Gerard Piqué señalaba otra cosa: “Yo te puedo poner el ejemplo con el tema que ocurrió el año pasado. Mi expareja es latinoamericana, no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades, ¡miles! No me importa nada, porque no los conozco de nada, porque son gente que están ahí, no tienen vida, qué importancia les tienes que dar, es que cero”, dijo el exfutbolista y empresario.

Las declaraciones de Piqué se dieron durante una charla con el periodista Gerard Romero para su canal de YouTube, al ser interrogado sobre cómo manejaba las críticas por su ruptura con la colombiana Shakira y madre de sus dos hijos. El comentario ha sido interpretado como irrespetuoso y xenófobo por cientos de personas en redes sociales y la misma Shakira no se pudo resistir de reaccionar vía Twitter.

“Orgullosa de ser latinoamericana”, escribió la barranquillera, quien de inmediato recibió el respaldo de sus muchos seguidores.

Orgullosa de ser Latinoamericana.

🇧🇿🇨🇷🇸🇻🇬🇹🇭🇳🇲🇽🇳🇮🇵🇦🇦🇷🇧🇴🇧🇷🇨🇱🇨🇴🇪🇨🇬🇫🇬🇾🇵🇾🇵🇪🇸🇷🇺🇾🇻🇪🇨🇺🇩🇴🇭🇹🇬🇵🇲🇶🇵🇷🇧🇱🇸🇽 — Shakira (@shakira) April 3, 2023

El comentario de Shakira, que ha sido compartido más de 52 mil veces, también cuenta con 19 millones de comentarios a favor de la cantante colombiana, deseándole sabiduría para continuar manejando esta situación con altura.

Emotiva despedida de Shakira

En sus redes sociales, la cantante agradeció a sus fans en España por acogerla durante estos años. Shakira se ha trasladado a Estados Unidos con sus hijos, donde espera tener un nuevo comienzo tras el difícil año que tuvo al separarse de Gerard Piqué.

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad”, escribió.

Luego expresó su agradecimiento “a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor”.

“Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad”, agregó.

Y al final les aseguró a sus seguidores que volverá. “Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas! ❤️”.