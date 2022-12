“Sentí que me violaba todo el planeta”: Jennifer Lawrence habla de sus fotos hackeadas

Tres años después del escándalo tocó el tema y aseguró que en ese momento no pensaba en demandar sino en recuperarse de los señalamientos.

En 2014 internet se inundó con las fotos de la actriz ganadora de un Óscar y todo por cuenta de un hacker que se las robó de su celular.

Este hombre fue hallado culpable de robar información de correos y sentenciado a pagar una multa cercana a los USD$6000.

“Cuando sucedió, me sentí tan violada que ni siquiera puedo expresarlo con palabras. Muchas mujeres se vieron afectadas, y muchas de ellas me escribieron para demandar, pero nada de eso me traería paz, nada de eso me devolvería mi cuerpo desnudo”, dijo a The Hollywood Reporter.