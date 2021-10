Serie de Arelys Henao, nueva superproducción de Caracol TV

La música de la reina del despecho, Arelys Henao, se toma por estos días el municipio de Honda, Tolima. Sus calles y parques coloniales se convierten en el escenario de esta superproducción del Canal Caracol, que tiene como protagonista a la talentosa actriz Mariana Gómez.

“Cuando me dijeron que quedé como Arelys Henao, más o menos a los 15 días empezaron los rodajes, entonces fueron 15 días en donde me sumergí absolutamente en todo lo que pudiera encontrar de ella. La conocí, hablamos mucho tiempo, hablamos muy lardo y me contó cosas de su vida”, dijo Mariana.

Junto a Mariana estarán los actores Sebas Giraldo y Daniel Mira, quienes serán los hermanos de Arelys Henao.

Para lograr este proyecto, el Canal Caracol ha dispuesto de un equipo de más de 160 profesionales, entre productores, coordinadores, asistentes y actores.

La serie de Arelys Henao promete ser una de las preferidas de los colombianos, ya que además de la historia de lucha, empoderamiento y talento musical, tendrá una gran diversidad de escenarios.