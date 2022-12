Shakira adelanta estreno de ‘Nada’, sencillo de su disco ‘El Dorado’

La barranquillera sorprendió a sus seguidores con una balada romántica. El estreno de su disco será el 26 de mayo.

Shakira ha utilizado sus redes sociales para la promoción de sus sencillos, después de ‘Me enamoré’ ha decido adelantar ‘Nada’, dos canciones llenas de romanticismo.

"No sirve de nada llegar aún más lejos. Ni toda la fama, ni todo el dinero. No sirve de nada si no estás conmigo", dice parte del coro de ‘Nada’.



Shakira esta semana también publicó un adelanto, en su cuenta de Instagram, de lo que será otro de sus sencillos, ‘Toneladas’.