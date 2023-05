Shakira, muy orgullosa de sus raíces, recuerda entre risas la jerga barranquillera

Aunque una diva del nivel de Shakira nunca deja de ser noticia, esta semana sí que ha dado de qué hablar tras recibir el premio Billboard a la mujer del año, un poderoso reconocimiento tras una temporada de bajas y altas, entre su separación de Gerard Piqué y el éxito de canciones como ‘Monotonía, ‘Te Felicito’, 'Sesión #53' y ´TQG’.

A través de Billboard, Shakira sigue siendo protagonista, esta vez por una lección de jerga caribeña que hizo para las redes sociales de la revista. Destacó de las palabras colombianas que “lo que me encanta es cómo saludamos nosotros”.

“Ajá, quiubo, ¿cómo te va?, ¿y qué?, ¿en qué andas”, el saludo más largo del mundo”, manifestó entre risas.

“Otro que me encanta es ‘ajá, y qué’, y uno buenísimo es ‘eche’”, agregó.

Aunque Shakira lleva mucho tiempo viviendo fuera del país y hay que reconocer que ha ido perdiendo su acento nativo, lo que conserva intacto es el orgullo por su tierra colombiana.

El discurso de Shakira en los Billboard

Tras recibir el premio, de manos de Maluma , Shakira agradeció a todas las mujeres que hicieron parte de su proceso y aseguró que ellas son más fuertes de lo que creen.

"Esto es demasiado para mí. Como bien saben, ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida. He sentido más que nunca y en carne propia lo que es ser mujer y lo que significa verdaderamente ser mujer. Es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos, somos más valientes de lo que creemos, somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser. A qué mujer no le ha pasado alguna vez que por buscar el cariño o la aprobación del otro se ha olvidado de sí misma. A mí me ha pasado más de una vez. Llega un momento en la vida de toda mujer en la que uno no depende de nadie para quererse”, dijo.

Además, aseguró que sus más recientes canciones están inspiradas en las mujeres del común, las que alimentan lo que ella es como artista.

"No importa tanto si alguien te es fiel o no, lo que importa es si sigues siéndote fiel a ti misma. Es verdad que cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso de camino a mí misma. Las lecciones más importantes que he aprendido este año las he aprendido de otras mujeres. Por ustedes escribí lo que escribí y canté lo que canté. Solo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse, solo una mujer puede hablar con la honestidad más brutal, cantar con rabia y bailar extasiada”, agregó la cantante colombiana.

Shakira concluyó dedicando ese galardón a su mamá y a las mujeres solteras que sacan adelante a sus hijos con esfuerzo y valentía.

“Hay una mujer que me ha inspirado más que nadie, mi madre. Mami, si me estás viendo por la tele... a pesar de las dificultades, sigues de pie; para mí, has sido la mujer del año. Este reconocimiento va para ti, también para mis hijos Milan y Sasha. También va para mis amigas que me han sostenido y me sostienen cuando me flaquean las piernas. También para las madres solteras que defienden y protegen a sus hijos como leonas. Para mí, más que celebrar la mujer del año, deberíamos celebrar el año de las mujeres. Es que las mujeres hemos tocado temas que no se podían tocar, hemos dicho cosas que no se podían decir. Y aunque alguno se haya quejado por ahí, ya no hay marcha atrás, porque juntas hemos dado un paso al frente. De la mano somos más libres y más alegres”, finalizó.