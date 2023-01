Shakira no es la autora de ‘Loca’, así lo determinó una corte de Nueva York

El fallo concedió los derechos sobre el tema a ‘El Cata’, cantante que habría compuesto la versión original.

En la demanda, Eduard Bello, ‘El Cata’, reclamaba que se le reconociera como el autor del sencillo más exitoso del disco ‘Salió el Sol’.

Según el dominicano, este le presentó el tema original a la cantante, e incluso, participó en la creación de ‘Loca’.

“Vale la pena aclarar que esta canción me fue presentada. Esta demanda nunca fue dirigida a mí, fue dirigida a la persona que me presentó a mí la canción. Entonces realmente no tengo nada que ver en este asunto, ni siquiera estoy bien informada”, declaró Shakira en una entrevista a la cadena Univisión.

Al escándalo se une las reclamaciones de otro cantante dominicano que dice haber compuesto el tema en los años 90.