Shakira resaltó que "para ser un agente de cambio no hay que ser una estrella de pop"

Shakira obtuvo ocho de sus nueve nominaciones en los Premios Juventud, convirtiéndose en la máxima ganadora de la ceremonia que se llevó a cabo en San Juan de Puerto Rico. La cantante colombiana disfrutó del reconocimiento en compañía de sus hijos, Milan y Sasha.

“No saben lo feliz que estoy de volver a la isla, esta isla que adoro, encontrarme con todos ustedes y de recibir todo esto. Gracias, de verdad”, expresó la artista.

Shakira recibió además el premio agente de cambio, un reconocimiento especial por su labor filantrópica y ayuda a la niñez a través de su fundación Pies Descalzos. Su emotivo mensaje estuvo dirigido a sus hijos.

“Yo quiero que mis hijos entiendan que para ser un agente de cambio no hay que ser una estrella de pop femenina, no hay que tener una fundación, para ser agente de cambio solo hay que diferenciar lo que está bien de lo que está mal”, manifestó.

Publicidad

La encargada de entregarle el reconocimiento fue Kany García, quien emocionó a Shakira con su halagadora introducción.

“Tú nos abriste camino a muchas y hoy lo sigues haciendo. Ver tu labor filantrópica, tu orgullo barranquillero, tu resiliencia ante los obstáculos más increíbles de la vida te hacen un ejemplo a seguir”, dijo la cantante puertorriqueña.

La artista no solamente se ha caracterizado por inspirar a sus seguidores con su música, sino también por compartir su visión del mundo y luchar contra las injusticias.

Publicidad

“Cuando mi hijo de 10 años me cuenta con tristeza que un amigo suyo quisiera cambiarse el color de la piel porque no se siente parte o que algún otro está siendo apartado por sus preferencias, eso solo me queda mostrarle como madre que no se tiene que quedar callado, que puede levantar su mano y que puede usar su voz y que puede quejarse de eso y de todo aquello con lo que no está de acuerdo. Me alivia mucho ver que esta juventud sabe hacerlo cada vez más”, puntualizó la artista.

Durante la gala de este certamen de la cadena Univisión, Shakira obtuvo los premios a mejor canción pop/urbano (por Shakira: BZRP Music Sessions #53), artista Premios Juventud femenina, mejor canción para mi ex (TQG), girl power (TQG), mejor urban track (TQG), mejor colaboración pop/urbano, tropical mix y social dance challenge.