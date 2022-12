La presentadora vallecaucana, al publicar esta hermosa fotografía de sus tres amores, dejó clarísimo que en su cama y corazón caben todos.

"En esta casa y en nuestra familia hay amor y espacio para todos", sostiene Carolina Cruz.

Revela que Dandy, su perrito, fue el primero que se dio cuenta de su embarazo. "Parece mi sombra, no me desampara ni para ir al baño, me cuida hasta el sueño y ahora solo está pendiente de Matías", afirma.