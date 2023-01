“Si pudiera estaría toda tatuada”: Kate del Castillo habla de flor de loto que se hizo en Colombia

“Es un mandala, nada más una cosa de protección y que a mí me encanta”, dijo la actriz mexicana a la cadena Telemundo.

Kate, que está grabando la segunda parte de ‘La reina del sur’ en Colombia, se tomó unos días de descanso y se fue a Los Ángeles.

“Como soy actriz no me tatúo más, pero si no, si yo pudiera estaría toda tatuada, me encanta”, dijo sobre el dibujo que hizo en su espalda.

Habló, además, de cómo ejercita cada día para aguantar el ritmo de la grabación de la serie.

