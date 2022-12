Sin palabras, así fue la reacción de Maluma al saber que Marc Anthony cantaría una de sus canciones

El puertorriqueño publicó en su cuenta de Instagram un video de lo que fue la grabación de ‘Felices los 4’ en versión salsa.

En el video muestra una conversación por video llamada con Marc, quien termina poniéndose una foto de Maluma en su camiseta.

Al iniciar el clip le pregunta que “¿qué se siente escuchar a Marc cantar uno de sus temas por primera vez?”. Sin dudar, Maluma muestra su emoción: “es tan complicado, brother. Yo no puedo decir palabras, no puedo decir palabras frente a una cámara, pero estoy que me exploto”.