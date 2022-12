Sofía Vergara, que salió adelante como madre soltera, ahora ayuda a otras mujeres que viven lo mismo

La colombiana lanzó una línea de lencería que se vende por Internet. Parte de las ganancias se destinan a emprendedoras, para que salgan de la pobreza.

Durante la presentación de Empowerment By You, ‘La ‘Toti’ recordó las difíciles condiciones económicas que vivió cuando se mudó a Estados Unidos.

“Yo fui una madre soltera, y una madre soltera muy joven. Me mudé de Colombia a Estados Unidos. Una de las cosas más importantes para mí era poder mantener a mi hijo Manolo", recordó.

"Yo tenía sueños para él. Quería darle una educación universitaria maravillosa. Quería darle atención médica maravillosa. Quería estar ahí para él. También quería ayudar a mi familia en Colombia, y para eso, uno necesita dinero sí o sí”, añadió.



“El 10% de las ventas netas van a los préstamos de microfinanzas para empoderar a las mujeres de todo el mundo en los negocios”, dijo la actriz.

