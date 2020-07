Sofía Vergara revivió dolorosa experiencia personal por concursante de America's Got Talent

Sofía Vergara, jurado de America's Got Talent, se emocionó durante un reciente episodio, pero no fue de alegría como otras veces, si no que tocaron su lado más sensible.

La actriz se conmovió en pleno show al recordar la pesadilla que vivió su familia cuando su hermano Rafael fue asesinado en 1998.

Un participante dedicó un poema en tributo a su hermana que murió, fue entonces cuando ‘la Toti’ se conmovió, le dijo al concursante que su poema era muy bello y que lo entendía.

“Mi hermano falleció el mismo año que murió tu hermana. Puedo sentir tu dolor, yo sé lo que es esto, yo sé lo que es que te arrebaten a alguien sin que tú lo sepas", expresó la barranquillera.