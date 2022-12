“Solo Dios sabe cuánto te extrañamos”: Dayana Jaimes a Martín Elías seis meses después de su partida

“Cuando me levanté ya te habías ido”, escribió la viuda de la estrella vallenata. Además, habló del regalo más maravilloso que le dio el artista.

El cantante, reconocido por temas como ‘El terremoto’, 'Ábrete', ‘Acabaste con mi vida’ y ‘Aquí estoy yo', falleció a los 26 años como consecuencia de un accidente de tránsito en momentos en que se dirigía a Valledupar.

En redes sociales, Dayana Jaimes mantiene viva la memoria de Martín Elías, considerado uno de los exponentes más importantes del género vallenato de los últimos años.

“Ayer Paula me dijo: ‘mamá vamos a ver a papá’, me quedé pensativa y le pregunté, ‘a dónde vamos a verlo hija’. Y ella con su inocencia me dijo: ‘al cielo mamá’. Me dejaste el regaló más lindo y maravilloso”, escribió en Instagram.



En otra publicación, Dayana Jaimes presentó a su recién nacido sobrino y escribió: “gracias Dios porque en medio de la prueba siempre nos muestras cuán grande es tu bondad y misericordia para con todos tus hijos”.



Advertisement

Fans de Martín Elías respondieron con muestras de solidaridad a la viuda.

“Hoy son 6 meses que ya no estás con tu familia y tú seguidores, pero por siempre en nuestros corazones y si para mí es muy triste, sé cómo estarás tú”, escribió la usuaria Fannyune en Instagram.

“Cada vez que leo lo que compartes te juro se me parte el alma. Solo ten fe, él siempre estará contigo”, respondió Betty Amado en la red social.